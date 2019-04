Savannah-kat Whalhallah eindelijk gevangen

Haarlem was deze maand in de ban van de gevluchte wilde kat. Dinsdagavond liep de kat zomaar bij een huis naar binnen. Door alle media-aandacht wisten de bewoners direct dat het om de mini-cheetah ging en werd de dierenambulance gebeld. Een savannah-kat is een kruising tussen een serval en een huiskat. Het dier is een stuk groter dan een tamme kat.

Kort na de ontsnapping werd de kat nog gezien bij volkstuinen in Haarlem. Daar doodde het dier een konijn. Daarna werden vallen gezet bij de volkstuinen, maar zonder succes.

