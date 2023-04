Premium Het beste van De Telegraaf

Italiaans eerherstel Onderscheiding voor Amerikaans schoolhoofd dat moest opstappen na het tonen van naakte David

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Het beroemde beeld van David, eeuwen geleden gemaakt door Michelangelo, valt bij een aantal ouders van Amerikaanse scholieren niet in de smaak. Ⓒ Corbis via Getty Images

ROME - Het hoofd van een school in Florida (VS), die werd ontslagen nadat ze aan haar leerlingen foto’s had laten zien van het beroemde beeld David van Michelangelo Buonarroti, is zaterdag uitgenodigd door de burgemeester van Florence Dario Nardella. Hij zal haar in het stadhuis Palazzo Vecchio een onderscheiding geven.