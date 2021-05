Tweede Kamer kan in zomer terecht in Ridderzaal

De Kamer verhuist na de zomer voor een periode van zeker vijf jaar naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg, terwijl het historische gebouw aan het Binnenhof onder handen wordt genomen.

Maar tijdens het komende zomerreces is de Tweede Kamer even dakloos: het oude gebouw gaat al dicht, maar het tijdelijke onderkomen is dan nog niet beschikbaar. Zo moeten alle stoelen van de plenaire zaal worden gedemonteerd en versleept.

Voor die periode is nu een oplossing gevonden: als de Tweede Kamer tijdens het zomerreces een spoeddebat wil, kan dat in de Ridderzaal. De renovatie van die historische zaal is uit de Binnenhof-verbouwing geschrapt, nadat de kosten te hoog opliepen. De Ridderzaal werd de afgelopen periode ook al door de Eerste Kamer gebruikt, die vanwege de coronamaatregelen niet meer kon samenkomen in de eigen vergaderzaal.

De Tweede Kamer kan komende zomer in noodgevallen ook aanschuiven in de Ridderzaal. Daarnaast blijft er tijdens de verbouwing ook nog een zaal in het oude Kamergebouw beschikbaar voor vergaderingen van de verschillende Kamercommissies.