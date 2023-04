Hogeschool in Groningen schrapt numerus fixus voor verpleegkunde, twijfelt nu of er genoeg plek is

Derdejaarsstudent Dara Aal (19) en vierdejaarsstudent Kimber Huitema (23) weten al hun hele leven dat ze de zorg in willen. Ondanks de hoge druk op de zorg laten ze zich niet ontmoedigen. De effecten merken ze wel. Kimber: „Tijdens mijn derde stage in de thuiszorg merkte ik al gelijk dat ik wel heel erg snel dingen zelf mocht én moest doen. Er werd regelmatig gevraagd: ’We komen mensen tekort, wil jij een route lopen?’ Maar we worden ook wel snel teruggefloten. We zijn nog student, het is nog niet onze taak om alle lekken proberen te dichten.”

Er is een groot verschil in de verantwoordelijkheid die stagiaires krijgen, afhankelijk van het leerjaar en de stageplek. Dara: „Ik kwam in mijn tweede studiejaar op een covid-afdeling in Duitsland te staan en daar was het echt vreselijk aanpoten. Ik voelde me dan ook geen stagiair. In mijn tweede week mocht ik alles al doen, dat ging mij soms te snel. Terwijl mijn medestudenten tijdens hun stages in Nederland soms de meest simpele procedures niet eens mochten uitvoeren.”

Sinds 2012 hanteert de verpleegkunde-opleiding van de Hanzehogeschool als enige in Nederland een numerus fixus. Het zorgde voor een extra drempel, maar was ook een voordeel, zegt Jacqueline Beverwijk, directeur Academie voor Verpleegkunde: „We kregen daardoor een selectie van enorm gemotiveerde studenten die we voldoende stageplekken konden bieden. Toen we nog geen numerus fixus hadden, was het rendement een stuk lager. Zo’n 80% van onze studenten verpleegkunde haalt nu binnen vier jaar zijn diploma. De instroom is belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om de uitstroom verpleegkundigen met een diploma.”

Instroom neemt af

De instroom verpleegkundestudenten is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2020 stroomden nog 450 studenten in bij de opleiding. In 2022 waren dat 386 studenten. Door het afschaffen van numerus fixus hoopt Beverwijk dat de instroom in 2024 stabiel blijft. Of, wellicht, zelfs een beetje toeneemt. „We kunnen het niet inschatten. Dit jaar houden we bewust wat ruimte, zodat we volgend jaar extra studenten aankunnen.”

Maar, de problemen liggen niet alleen op school. Ook de praktijkbegeleiders van de stagiaires hebben het razend druk, zo merken Dara en Kimber. Dara: „Ik had vaak geen idee wie mij nou kon begeleiden en wie ik kon aanspreken. Dat was wel een extra zorg.” Kimber: „Mijn stagebegeleiders kwamen er niet uit met hun diensten en wisten niet waar ze de tijd vandaan moesten halen om mij te helpen. Ze wilden het wel, maar het lukte niet. Dan kom je in een soort limbo terecht, wie kan mij nog begeleiden?”

’Intieme onderwijs’

En dat roept wel onzekerheid op nu de numerus fixus wordt afgeschaft, beamen beide studentes. „Ons werd gezegd dat, door numerus fixus te hanteren, iedere student kans zou moeten hebben op een stageplek.” Als zorgmedewerkers nu al moeite hebben met de begeleiding, hoe moet dat straks met eventueel meer studenten? En er zijn meer onzekerheden bij de studentes. „We hebben nu kleinere lesgroepen, wat voor ons erg fijn is”, vertelt Dara. „Misschien raken we straks dat intieme onderwijs wel kwijt.”

„Studentenwelzijn en beleefde kleinschaligheid vinden we ontzettend belangrijk”, zegt Beverwijk. „Daarom starten we ook met extra aandacht voor studentenbegeleiding, bijvoorbeeld met de inzet van een ’buddy systeem’ in het nieuwe schooljaar.”

Ondertussen wordt samen met het werkveld gekeken naar andere oplossingen voor ’leren in de praktijk’. Zijn langdurige stages nog wel haalbaar? Beverwijk: „Of moeten we andere vormen zoeken van praktijkleren.” Meer projecten bijvoorbeeld, of een stage combineren met onderzoek. Komt nog eens bij dat de toekomstige studenten meer regie willen over hun eigen opleiding. Daarom werkt de opleiding aan een nieuw curriculum, waarbij studenten meer keuzevrijheid hebben.

Bekijk ook: Gevecht om miljoenen voor ziekenhuispersoneel

’Waarschuwingen voor misbruik van stagiaires’

De hoge druk in de zorg drijft Dara en Kimber niet tot wanhoop en de school helpt daar ook bij, zeggen de studentes. Kimber: „Docenten geven aan dat er werkplekken zijn die gebruik of zelfs misbruik maken van stagiaires. Ze waarschuwen ons daarop te letten, aan te geven wat we wel en niet willen doen en wat we willen leren.” Dara: „Op terugkomdagen kunnen we alles op tafel gooien waar we tijdens een stage tegenaan lopen. Dat geeft mij ook een stukje rust, dat ik weet dat ik niet de enige ben die het soms moeilijk heeft. Je mag alles vragen, je mag fouten maken, iedereen staat voor je klaar. En uiteindelijk is het allemaal voor een goed doel.”