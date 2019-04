Studente (25) verlooft zich met bejaarde professor

De Amerikaanse Cameron Platt stond bekend als briljante studente aan de Ivy League-universiteit en volgde vijf jaar geleden extra lessen Engels aan de Princeton-universiteit. In die lessen werd ze onderricht over schrijvers als Henry James and William Faulkner.

Hoewel hij 46 jaar ouder was, kon professor Lee Clark Mitchell haar meteen bekoren. „Hij beving me met zijn briljante geest, zijn gevoeligheid en passie”, beschrijft ze. Later werd hij een ’toegewijde mentor’.

Nadat Platt was geslaagd, ging ze naar Oxford. Hoewel ze aan de andere kant van de oceaan zat, schoten liefdevolle gedachtes over de grijze professor regelmatig door haar hoofd. „Ik was verrast omdat ik zo vaak aan hem dacht”, schrijft ze op Facebook. „Ik voelde iets voor hem, maar kon het niet toegeven.”

Aftasten

Na twee jaar Oxford trok ze met de morele steun van vriendinnen de stoute schoenen aan. Ze nodigde Mitchell uit in het Metropolitan Museum, waar de twee langs de kunstwerken zouden stommelen, als ’verlegen tieners, welwillend, maar op onze hoede’.

Aanvankelijk was het aftasten, vooral voor de professor. Hij is toch een halve eeuw ouder. De twee wisten niet goed hoe ze ’nieuwe grenzen konden testen bij elkaar’. Toch kwam al snel een ’doorbraak’.

Daarna bleek dat de woorden die de twee tortelduifjes aanvankelijk wisselden, zoals ’bewondering’ en ’dankbaarheid’, in werkelijkheid de ’hoop en potentie voor liefde bleken te herbergen’.

Verlovingsring

Nu de twee na zeven maanden daten verloofd zijn, mag iedereen het weten. Cameron Platt deelt een foto van een diamanten ring en beschrijft de relatie in een Facebook-bericht dat alleen voor vrienden zichtbaar is, maar ook is ingezien door de New York Post.

Natuurlijk begrijpt ze dat hun relatie voor velen een verrassing is. En ja, er zijn ’uitdagingen gezien de verschillende stadia in ons leven’. „Maar uiteindelijk was het onmogelijk te ontkennen wat we voor elkaar voelen.”