Economische gevolgen oppositieplannen CO2-heffing onduidelijk

Zowel PvdA als GroenLinks willen de opbrengsten gebruiken voor het vergroenen van de industrie, maar ook om de energierekening van huishoudens te verlagen. Het PBL denkt dat de heffing helpt om de CO2-uitstoot stevig te reduceren, maar is juist daar waar de schoen wringt terughoudend over de effecten voor de economie en werkgelegenheid.

De groene rekenmeesters zien een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven en waarschuwen voor de mogelijkheid dat bedrijven op termijn vertrekken naar landen waar geen extra taks moet worden afgedragen. Maar hoe erg het precies kan worden durft het planbureau niet in te schatten.

Het voorstel van GroenLinks gaat verder dan het plan van de PvdA. Bij GroenLinks schrijft het PBL over de economische gevolgen dat er een „reele kans op aanzienlijke weglek” is, terwijl bij de PvdA staat dat een „betekenisvolle weglek niet valt uit te sluiten.”

Verder stelt het PBL dat iedere kostprijsverhoging in de industrie uiteindelijk terecht komt op het bordje van de consument. Tegelijkertijd stipt het planbureau aan dat de taks een prikkel voor bedrijven kan zijn om te vergroenen om zo de lastenverzwaring te beperken.

Conceptversie

PvdA en GroenLinks hebben het rapport zelf in de openbaarheid geslingerd. Dat is opmerkelijk, want het PBL was eigenlijk nog niet helemaal klaar. De twee partijen hebben in feite een conceptversie naar buiten gebracht.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt het rapport desondanks voldoende: „Dit laat zien dat het wél kan. Met ons voorstel gaat de industrie vergroenen, worden gewone huishoudens ontzien en gaat de vervuiler betalen. Dat is groen en eerlijk. Het is belangrijk dat Nederlanders weten dat er wél een alternatief is” Ook GL-leider Klaver is al overtuigd en wil dat het kabinet snel aan de slag gaat met een heffing: „We hebben niet de luxe om nog veel langer te wachten.”

Het kabinet heeft aangekondigd te werken aan een ’slimme heffing’ voor de industrie, maar niet op alle uitstoot. Zo willen ze meer rekening houden met behoud van banen. Naar verwachting komt het plan in juni naar buiten samen met de Urgenda-maatregelen en het klimaatakkoord.