Gemeente Zaanstad sluit hotel en restaurant na explosie

Zaandijk - Hotel Zaandijk en het inpandige restaurant Il Mulino in Zaandijk blijven op last van burgemeester Jan Hamming van Zaanstad voor ten minste vier weken gesloten. Dat besluit heeft Hamming genomen naar aanleiding van de explosie die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond.