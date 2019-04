’Terrorist Sri Lanka studeerde in Engeland’

Ⓒ AMAQ

COLOMBO - Een van de zelfmoordterroristen die zondag aanslagen pleegden in Sri Lanka studeerde in 2006 en 2007 in Engeland. Dat meldt SkyNews. Het gaat volgens veiligheidsbronnen om Abdul Lathief Jameel Mohamed. Daarna volgde hij ook nog een postdoctorale opleiding in Australië.