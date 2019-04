Italiaanse Bevrijdingsdag is ’links’ feest

Mussolini (midden) werd drie dagen na de bevrijding geëxecuteerd door partizanen en zijn stoffelijk overschot werd een dag later, samen met de lijken van andere fascisten, opgehangen aan een benzinepomp in Milaan. Ⓒ Foto Getty Images

ROME - Het is donderdag bevrijdingsdag in Italië en dat leidt hier weer eens tot discussies over de viering ervan. Misschien zult u denken: bevrijdingsdag in Italië? Maar dat land was toch fascistisch tijdens de Tweede Wereldoorlog en vocht toch aan de kant van de nazi’s?