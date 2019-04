’Er is meer nodig dan alleen nieuwe stations’

Reizigersvereniging Rover wil stations ’slimmer’ maken, bijvoorbeeld met naadloos overstappen van trein op bus.

Blijdschap is er alom over de aangekondigde dertig nieuwe treinstations in de Nederlandse regio’s. Eindelijk wordt er wat gedaan tegen het overbelaste treinnetwerk en gedacht aan de wensen van de reizigers. Maar we zijn er nog niet. De directeur van reizigersvereniging Rover Freek Bos schetst klip-en-klaar wat er nog moet gebeuren...