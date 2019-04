IS-strijder wilde wraakaanslag plegen in Gallipoli

In Gallipoli, ten westen van Istanbul, komen jaarlijks duizenden mensen bijeen om stil te staan bij de landing in de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Geallieerden probeerden in 1915 Istanbul, de toenmalige hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, via het schiereiland van Gallipoli te veroveren. De herdenking van de landing is een van de belangrijkste feestdagen van Australië en Nieuw-Zeeland. Aan de in bloed gesmoorde operatie namen veel Australische en Nieuw-Zeelandse militairen deel.

De man die de aanslag zou willen plegen, een Syriër, zou de aanval op een moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch willen vergelden. Daar schoot de extreemrechtse Brenton Tarrant in maart zeker vijftig moslims dood. In Turkse media gaat er een vage foto rond van de opgepakte man.

Hij is niet de enige die de afgelopen dagen in handen viel van de politie. Op 16 april werden er al vier IS-aanhangers ingerekend. Een andere verdachte werd op 18 april gearresteerd. In 2016 werd er ook al een tiener opgepakt die een aanslag beraamde tijdens de Gallipoli-herdenking.