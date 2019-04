Onenigheid in top Forum voor Democratie

Baudet twitterde aan het begin van de avond dat Henk Otten door het partijbestuur is gevraagd om terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Dit bericht kwam vlak nadat Otten scherpe kritiek uitte op diezelfde Baudet in NRC Handelsblad, maar volgens de partijwoordvoerder heeft het daar niets mee te maken.

Nadat Otten zijn partij afgelopen weekend verraste met kritische uitspraken in NRC, is de partijstructuur plots veranderd. Otten is lijsttrekker voor de Eerste Kamer en trad deze week terug als penningmeester, maar bleef lid van het bestuur. Nu twittert Baudet plots dat Otten daarnaast door het bestuur is gevraagd om ook terug te treden als medewerker. Maar hij wenst hem wel veel succes in zijn rol als ’beoogd Eerste Kamerlid’.

Volgens de woordvoerder van Forum, Jeroen de Vries, is er ’niks aan het handje’ en is deze stap het logische vervolg op eerdere besluiten over de partijstructuur.

Hiddema: niet twee keer op payroll

Kamerlid Theo Hiddema wist dat dit eraan zat te komen. „We willen niet dat onze mensen tegelijkertijd op de payroll van de Eerste en de Tweede Kamer staan. Thierry heeft al een tijd geleden aangeven dat hij dit een vreemde figuur vindt. Uiteindelijk gaat dit ook voor Jeroen de Vries gelden.”

Henk Otten (rechts) samen met FvD-woordvoerder Jeroen de Vries. Ⓒ ANP

Hij vermoedt dat De Vries, de voorlichter die ook verkozen is tot senator, nog een tijdje langer blijft, aangezien de afdeling vanwege groeistuipen onderbemand is. De Vries zegt desgevraagd dat hij inderdaad aanblijft.

Otten kritisch

Otten zelf slaat een heel andere toon aan dan de andere leden uit de Forum-top die vooral doen alsof er niks aan de hand is. Tegen De Telegraaf reageert hij: „Niet zo’n handige tweet van Thierry. Het partijbestuur (waar ik zelf in zit) gaat helemaal niet over contracten van medewerkers van de Tweede Kamerfractie, dat is een zaak van de Tweede Kamerleden.”

Hij zegt dat ze inderdaad in gesprek zijn over de invulling van zijn nieuwe rol in de Eerste Kamer. „De gesprekken hierover zijn nog gaande en het lijkt me beter om deze tussen partijen te voeren en niet via twitter.”