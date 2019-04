Savannah-kat Whalhallah herenigd met baasje

Fokker Karin Koster is dolblij met de terugkeer van savannah-kat Walhalla. Ⓒ Eigen foto

HAARLEM - Fokker Karin Koster is dolblij met de terugkeer van haar Whalhallah. De savannah-kat, die sinds vrijdag 5 april officieel vermist was en de gemoederen in Haarlem bezighield, werd deze week in de nacht van dinsdag op woensdag aangetroffen in een huis. „Ik was zo bang dat hij aangereden zou worden.”