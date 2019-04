Jongetje (9) dood teruggevonden in gracht bij azc: ’Vermoedelijk moord’

Het slachtoffer verbleef met zijn 26-jarige moeder in het asielzoekerscentrum nabij Antwerpen. Maandagavond verdween de jongen toen hij met zijn fiets in het centrum reed, meldt Nieuwsblad. De fiets is teruggevonden, maar van de jongen was geen spoor te bekennen. Na een zoekactie werd het lichaam van de jonge Palestijn in een gracht op het terrein van het opvangcentrum aangetroffen.

Het parket van België vermoedt dat er moord in het spel is. De jongen werd onder verdachte omstandigheden aangetroffen, zo maakte de politie bekend. De vijf opgepakte verdachten zitten vast en worden verhoord. Hoe de jongen om het leven is gekomen, moet blijken uit een autopsie.