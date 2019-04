Blok kan kernraketten op Nederlandse bodem ’niet uitsluiten’

Dat standpunt motiveerde Blok met een verwijzing naar de jaren tachtig, toen het kabinet-Lubbers met dralen rond het zogeheten dubbelbesluit (’wij plaatsen geen kruisraketten als Moskou dat ook niet doet’) kon afzien van plaatsing van NAVO-kruisraketten, toen de VS en de Sovjet-Unie met elkaar het INF-verdrag sloten. Daarmee verboden de grootmachten het gebruik van kruisraketten met een bereik tussen de 500 en 5500 kilometer. Daarmee hoefde Europa niet meer bang te zijn voor Russische kernraketten.

Nu Rusland het verdrag schendt en de VS het in reactie daarop heeft opgezegd, ligt Europa weer in de nucleaire vuurlinie. Een meerderheid van de Tweede Kamer vraagt daarom op voorspraak van D66 om ’INF-raketten’ uit Nederland te weren.

Geschiedenisles

Niet doen, zegt Blok. „Niet dat er een verzoek ligt, of dat het überhaupt aan de orde is, maar ik wil op dit moment ook niets uitsluiten. De les van de geschiedenis is nu juist dat we ons niet op deze manier moeten binden. Als er in de jaren tachtig zo’n opdracht uit de Kamer lag, was dat INF-verdrag er niet gekomen.”

Vorige week maakte het kabinet nog omstandig duidelijk dat het zich schaart achter de NAVO-strategie van nucleaire afschrikking. Nederland is een van de vijf Europese NAVO-landen waarvan de luchtmacht belast is met een kernwapentaak en waar Amerikaanse, vrije-val kernbommen liggen opgeslagen. Aan die taak wil het kabinet voorlopig vasthouden. Wel maakt Nederland zich op allerlei platformen sterk voor nucleaire ontwapening.

