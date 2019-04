Ook elektrische bakfiets onder de loep

De elektrische bakfiets is onder andere bij kinderopvangorganisaties steeds populairder als alternatief voor de Stint. Dit voertuig mag sinds het dramatische ongeluk in Oss de weg niet meer op.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft na onderzoek strengere veiligheidseisen gemaakt waar de Stint aan moet voldoen. Naar verwachting kan deze bolderkar, na technische aanpassingen, in het nieuwe schoolseizoen weer de weg op.

Voor de elektrische bakfiets, waar ook veel kinderen mee vervoerd worden, gaat helemaal niets veranderen. Dit voertuig is volgens Haagse regels een gewone fiets. Onlangs bleek dat een groot deel van de Tweede Kamer, maar ook de kinderdagverblijven zich hier zorgen over maken.

Toezicht

CDA-Kamerlid Maurits von Martels eist nu actie van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur): „De grote verschillen aan veiligheidseisen en toezicht tussen de Stint en de elektrische bakfiets zijn niet meer uit te leggen. Het gaat om eenzelfde soort voertuig waarmee groepen kinderen worden vervoerd. Ouders moeten er op kunnen rekenen dat het vervoer zo veilig mogelijk is.”

De minister heeft onlangs in een debat al aangegeven dat ze de e-bakfiets wil bekijken, maar ze wil eerst het onderzoek naar het drama in Oss afwachten. Von Martels vindt dat te lang duren: „Dat kan door een apart en versneld onderzoek te doen naar de veiligheidseisen. Deze bakfietsen rijden nu gewoon rond met kinderen, dus hoe sneller hoe beter. Dat is in ieders belang.”

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra steunt het voorstel: „We willen geen verschuiving naar elektrische bakfietsen als dat minder veilig blijkt en de nieuwe regels er nog niet zijn.” De verwachting is dat een Kamermeerderheid zich aansluit.

