Jongetje (5) begraven in plastic, ouders gepakt

Ⓒ USA POLICE

CRYSTAL LAKE (IL) - In een ondiep graf bij het Amerikaanse plaatsje Crystal Lake is woensdag het lichaam van een 5-jarige jongen gevonden. Het lichaam was gewikkeld in plastic. De ouders van het slachtoffertje, Andrew Freund, zijn opgepakt op verdenking van moord. Eerder deze week gaven zij hun zoon nog op als vermist.