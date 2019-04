Ophef om anti-abortuscamper bij kliniek

De christelijke anti-abortusclub wil speciale hulpbussen of campers aanschaffen en die op parkeerplaatsen voor abortusklinieken zetten. In de bussen worden ’counselinggesprekken’ gevoerd met vrouwen die eigenlijk voor een abortus komen. Volgens de organisatie zouden drie op de vijf vrouwen die in de bus stappen alsnog afzien van het afbreken van hun zwangerschap.

„Het moet niet gekker worden”, gruwt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen in een reactie. „Vrouwen moeten in vrijheid en ongestoord een abortuskliniek kunnen binnengaan.” Ook PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen is verbijsterd. „Dit gaat veel te ver. Je moet niet vrouwen ongevraagd benaderen op zo’n moeilijk moment in hun leven.”

Pas op de plaats

Het plan van Schreeuw om Leven is opmerkelijk. Eerder kondigde de organisatie juist aan zich voorlopig gedeisd te houden. Dat gebeurde nadat demonstraties vlak voor de deur van abortusklinieken tot frictie leidden. Minister De Jonge (Volksgezondheid) liet toen weten dat hij gemeenten zou steunen als zij ’bufferzones’ tussen demonstranten en de klinieken zouden aanleggen.

De CDA-bewindsman vreest dat de anti-abortuscampers moeilijker zijn tegen te houden. „Het staat organisaties vrij om dit te doen, uiteraard binnen de wet en zo lang de vrije toegang tot de kliniek niet beperkt wordt.” De bussen vindt hij ’onwenselijk’, maar tegelijkertijd is het volgens hem ’van belang’ om aan demonstratierecht ’ruimte te bieden’. Hij bemoeit zich daar het liefst niet mee. „Het is aan gemeenten om het belang van beide aspecten te wegen”, laat hij weten.