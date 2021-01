’Willekeurig gezin Dronten bedreigd na demo Amsterdam’

Tijdens de demonstratie in Amsterdam vloog een vliegtuigje over het plein met de tekst ’Koud hè?! Videre’. Afzender: een website die tegenstanders van coronamaatregelen op de korrel neemt, schrijft Omroep Flevoland in een reconstructie. Wie er achter de website Videre zit, wordt daar niet vermeld.

Tegenstanders die online gaan zoeken, komen bij het adres van de familie Huijbregts uit. Het gezin ontving telefonische bedreigingen en op sociale media werden foto’s gedeeld van de Huijbregtsen. „Binnenkort krijgt ie visite” en „ff langs gaan met ze alle”, is er te lezen. De politie is op de hoogte.

IP-adres

Maar dat de Huijbregtsen worden gelinkt aan de website, is onterecht. En niet voor het eerst. De familie wordt al jaren gebeld door mensen die achter allerhande malafide lui aan zitten.

Dat zit zo: wie met allerhande internettools het IP-adres van de website Videre opzoekt, krijgt een locatie op het scherm te zien: 52°30′0″ N, 5°45′0″ E. Als de internetspeurders die code vervolgens invullen op Google, komt men in Dronten terecht. Preciezer: in de achtertuin van de familie Huijbregts.

„Als van een Nederlandse website niet bekend is wat de locatie is, wordt door sommige zoekmachines de algemene locatie van Nederland overgenomen”, schrijft RTV Drenthe.

De achtertuin van Jacques Huijbregts en zijn familie is simpelweg het internationaal geaccepteerde ’midden’ van Nederland. Ook in het World Factbook van de Amerikaanse geheime dienst CIA staat 52 30 N, 5 45 E als locatie van ons land vermeld. De CIA heeft die locatie niet zelf verzonnen, maar nam die gegevens weer over van een dienst die zich bezighoudt met geografische data, de National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).

’Stop Google’

De bedreigingen zijn al jarenlang een probleem. Een lokale politicus stelde in 2013 nog raadsvragen en eiste dat Google niet langer de tuin van Huijbregtsen koppelt aan talloze oplichters. Volgens RTV Drenthe is Google dus niet de hoofdschuldige en moet het gezin bij de NGA zijn.