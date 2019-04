Veiligheidswaakhond zwaait af: ’Op Schiphol is nog veel werk te doen’

Tjibbe Joustra werkte acht jaar vol overtuiging voor de OVV: „Ja, veiligheid is wel mijn ding geworden.” Ⓒ Rene Oudshoorn

Den Haag - Acht jaar lang was Tjibbe Joustra (68) als leidinggevende van de invloedrijke Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) verantwoordelijk voor de veiligheid in en van Nederland. Nu het onvermijdelijke pensioen hem uit die functie lokt, kijkt hij met een tevreden gevoel terug op de vele – soms aangrijpende – incidenten waarmee hij als voorzitter te maken kreeg. Van stilzitten is de komende jaren geen sprake: „Ik blijf dagelijks bezig met, naar ik hoop, nuttige zaken. Dat zit in mijn bloed, iets doen voor de samenleving met een hoog rechtvaardigheidsgevoel.”