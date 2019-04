Boeren zuchten onder uitzonderlijk droog voorjaar

Stofwolken, ontstaan door de bijzonder droge lente, ontnemen een Bredase boer het zicht. Ⓒ Erald van der Aa

Tulpen die beregend worden, scheuren in de grond en tijdelijke slangen die water uit het IJsselmeer naar de Noordoostpolder pompen. Ondanks de onweersbuien die gisteravond over het land trokken, is het voor een Hollands voorjaar uitzonderlijk droog. Vorige zomer zuchtte ons land ook al onder een neerslagtekort. „Dit moet geen weken voortduren.”