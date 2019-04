Jo (100) liefdevolle mantelzorger van Aagje (93)

Jo (links) en Aagje ontmoetten elkaar 23 jaar geleden. Sinds die dag zijn ze onafscheidelijk. Ⓒ Hielco Kuipers

Ze viert vandaag haar honderdste verjaardag. Maar er is nog geen haar op het hoofd van Jo Blansjaar die eraan denkt te stoppen met de mantelzorg voor haar beste vriendin Aagje Plugge (93), die aan het einde van de gang in wooncentrum De Parelvissers in Leiden woont.