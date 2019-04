Jan Six: zeldzaam Tulpenboek dreigt naar buitenland te verdwijnen

Jan Six X zit in zijn huiskamer voor het portret van voorvader Jan Six I, dat geschilderd is door niemand minder dan Rembrandt van Rijn zelf. Ⓒ Koos Breukel

De befaamde Amsterdamse familie Six, die door vererving in een tientallen kamers tellend pand aan de Amstel woont met een kunstcollectie van onschatbare waarde, zit met een dilemma: zonder bijdrages van onder meer de Staat kan het niet bijeen bewaard blijven. Jonkheer Doctor Jan Six van Hillegom spreekt zich voor het eerst uit in de media over het belang van cultuurbehoud, want er dreigt een zeer zeldzaam boek naar het buitenland te verdwijnen.