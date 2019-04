’Trump wordt in oorlog met Iran gelokt’

Dat zei Zarif woensdag in een interview naar aanleiding van de Iraanse missie naar de Verenigde Naties in New York. Volgens hem kunnen John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van Trump, en de conservatieve Israëlische premier Benjamin Netanyahu, Trump in een conflict met Iran duwen.

„Laat me duidelijk maken dat Iran de confrontatie niet zoekt, maar niet zal schromen zich te verdedigen indien nodig”, reageerde Zarif. De spanningen tussen Teheran en Washington zijn gestegen sinds de regering-Trump vorig jaar afstand nam van een internationale nucleaire deal met Iran en de sancties begon op te voeren.

Eerder deze maand plaatsten de Verenigde Staten de Iraanse elite Revolutionary Guards (IRGC) op de zwarte lijst en eisten op straffe van sancties kopers van Iraanse olie hiermee te stoppen. Zarif noemde het besluit over de IRGC „absurd”, maar stelde voor dat Iran niet van plan was om militair te reageren. Hij zei dat Iran zou handelen met „voorzichtigheid” in reactie op wat hij zag als gevaarlijk beleid van de Verenigde Staten.

De Iraanse president Hassan Rouhani en enkele vooraanstaande militaire bevelhebbers hebben gedreigd olieopbrengsten van de Golfstaten te verstoren als Washington de olie-export van Teheran probeert te frustreren.