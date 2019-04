Hof buigt zich opnieuw over zaak Masmeijer

Ⓒ ANP

ANTWERPEN - Het hof van beroep in Antwerpen buigt zich woensdag opnieuw over de drugszaak waarin de voormalige NCRV-coryfee Frank Masmeijer verdachte is. Het hof besloot in februari de zaak te heropenen omdat de wetgeving is veranderd en de aanklager de kans moest krijgen om de beschuldigingen aan te passen.