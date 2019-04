Student meldt misstand, maar is nu zelf beklaagde

Volgens de geschiedenisstudent heeft de universiteit hem gevraagd zijn excuses aan te bieden. Floris Boudens zegt in Trouw dat hij het ’van de zotte’ vindt dat hij nu in de beklaagdenbank zit terwijl Anton Pijpers van de UU per werkdag 500 euro voor dienstreisjes declareert.

Dat bedrag weten we dankzij de oplettende student Boudens die in de medezeggenschapsraad van de universiteit zit. Die maakte zijn bevindingen openbaar.

De Universiteit Utrecht bestrijdt dat. Volgens een woordvoerder waren die gegevens al jaren openbaar. Ook zou Boudens niet gevraagd zijn om excuses door welke bestuurder dan ook. Wel heeft de student zelf woensdag sorry gezegd voor de manier waarop hij zijn verhaal bracht, niet over de inhoud, aldus de woordvoerder.

’Genaaid’

Boudens vertelt tegen Trouw dat hij met Pijpers sprak. Die voelt zich ’genaaid’. Hij vindt 500 euro per dag declareren ’transparant, eerlijk en rechtmatig’. Een groot deel van de kosten bestaan uit auto met chauffeur die hem van zijn woonplaats Zutphen naar Utrecht brengt. Pijpers zegt dat hij zonder privéchauffeur zijn werk niet kan doen.

Waar de reizen allemaal precies heen gingen, weten we niet want de universiteit heeft de bestemmingen op de openbare bonnetjes van ’Vip-vervoer’ met de Utrechtse Taxi Centrale weggelakt. Floris wil een declaratieplafond en openbaarmaking van alle reisjes van Pijpers. Maar zijn collega’s van de raad voelen daar niks voor.

De student is niet van plan te stoppen met zijn actie. „Ik lijk nu een dissident en mijn collega’s vinden dat ik met modder gooi. Maar het is van de zotte dat die man zich met publiek geld laat rondrijden.”

De Universiteit laat weten dat er al gekeken wordt hoe het college minder kosten kan maken. Zo is het contract voor één van de dienstauto’s met chauffeur opgezegd en zal Pijpers deze zomer verhuizen naar de Domstad. ,,Die stappen zijn al in 2018 gezet’’, zegt de woordvoerder, waarmee hij maar wil aangeven dat Boudens daar geen cruciale rol in heeft gespeeld.

Ook zou Pijpers het prima vinden dat er een discussie wordt gevoerd over de kosten, klinkt het.