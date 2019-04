Resultaten onderzoek naar OM gepresenteerd

Aanleiding voor het onderzoek waren publicaties vorig jaar mei over spanningen in de top van het OM die zouden zijn ontstaan door een liefdesrelatie tussen twee hoofdofficieren van justitie, Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Ze zouden de relatie jarenlang intern hebben verzwegen. Het tweetal werd vorig jaar met buitengewoon verlof gestuurd en staat nog steeds op non-actief.

De commissie onderzocht onder meer de besluitvorming rond de benoeming van Van Nimwegen tot hoofdofficier in Rotterdam in 2014. Bloos was hoofdofficier van het functioneel parket, dat onder meer grote fraudezaken aanpakt.

Ook bekeek de commissie hoe de top van het OM is omgegaan met meldingen die binnenkwamen over de relatie tussen Bloos en Van Nimwegen. De commissie stond ook open voor andere onderzoeksvragen.

