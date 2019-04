Man ter dood gebracht voor racistische moord

King kreeg een dodelijke injectie in de gevangenis in Huntsville (Texas). Hij was van een de mannen die slachtoffer James Byrd Jr. hebben ontvoerd en vermoord. Een van de andere daders is in 2011 ter dood gebracht, de derde man kreeg levenslang.

Volgens de autoriteiten legden de daders destijds enkele kilometers af met Byrd achter de wagen. Ze dumpten het verminkte lichaam van hun slachtoffer bij een Afro-Amerikaanse kerk. De gewelddadige moord leidde tot geschokte reacties in de Verenigde Staten.