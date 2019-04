Onderzoek naar ongeval A73 in volle gang

De A73 was donderdagochtend vanaf Venray-Noord in de richting van Nijmegen uren afgesloten voor onderzoek naar verdachte stoffen. In een auto die bij het ongeval betrokken was, lagen jerrycans, waarschijnlijk met benzine. De recherche zoekt uit waarom de inzittenden die spullen bij zich hadden.

De verdachten haalden met hoge snelheid een politieauto in op de A73, die op weg was naar een melding. Even later raakte de auto een andere auto. Beide auto's botsten tegen de vangrail. De bestuurder van de auto die werd geraakt, bleef ongedeerd. Het ongeval gebeurde nabij Smakt, een dorp in de gemeente Venray.