Gelovige lerares vermoordt man om pornocollectie

Afgelopen juli schoot Patricia haar partner Frank dood na een ruzie over zijn ’pornografie consumptie’. De man trok zich regelmatig terug in de schuur die hij omschreef als zijn man cave. Zijn religieuze vrouw, die ook les gaf op een zondagsschool, kreeg het gevoel ’alsof de duivel in die schuur zat’, zei advocaat William O. James Jr. tegen NBC News.

Heroverwegen scheiding

Het echtpaar was 17 jaar getrouwd en Patricia veroordeelde Frank voor het feit dat zij telkens een verborgen voorraad aan pornografie bleef vinden. Mevrouw Hill diende daarom in mei 2018 de papieren voor een echtscheiding in, maar ze trok die aanvraag terug nadat haar man haar smeekte om het besluit te heroverwegen. Twee maanden later ontdekte vrouw dat Frank voor een pornografiekanaal op hun televisie had betaald. Ze besloot hem te confronteren.

Die confrontatie liep uit de hand en de veroordeelde schoot haar man eerst in het been. Vervolgens vuurde ze naar eigen zeggen een ’waarschuwingsschot’ af waardoor meneer Hill zijn hoofd werd geraakt. Zijn vrouw belde meteen de politie en gaf aan dat haar man was neergeschoten. De meldkamer vroeg vervolgens wie daarvoor verantwoordelijk was, waarop Patricia Hill vertelde dat zij het was.