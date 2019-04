’Drugsdealende papegaai’ waarschuwt bij inval

Het dier werd omgedoopt tot papagaio do tráfico, wat vrij vertaald ’drugsdealende papegaai’ betekent. Sinds de vogel na de inval bij het drugspand in de plaats Vila Irmā Dulce door de politie werd afgepakt, heeft het dier geen woord meer gezegd. Agenten denken dat de papegaai speciaal was getraind om hen te verlinken, zo meldden diverse media uit het land.

Inmiddels heeft de vogel een plekje in een dierentuin gekregen. Volgens een dierenarts heeft de papegaai momenteel een leeftijd van vijf jaar. Als het dier weer in staat is om te vliegen en zelfstandig weet te overleven, wordt het weer uitgezet in de vrije natuur.