Geen explosieven aangetroffen in auto bij Schiphol

De marechaussee had de omgeving van de parkeergarage op Schiphol maandag enige tijd afgezet vanwege een verdacht pakketje dat in een auto op het parkeerterrein was aangetroffen. De afzettingen zijn inmiddels opgeheven.

Volgens een woordvoerder van Schiphol heeft het incident geen gevolgen voor het vliegverkeer en voor het treinverkeer van en naar de luchthaven.