Politie grijpt in bij ’healing’ in Eersel na dode

Overige aanwezigen werden opgevangen en elders ondergebracht. De recherche kwam de zaak op het spoor nadat de Hongaarse man enkele weken geleden dood in zijn woning in Eindhoven werd aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de man tijdens de healing voorafgaand aan zijn dood ayahuasca heeft gebruikt. Dat bevat dimethyltryptamine (DMT). Die stof wordt volgens de Opiumwet gezien als harddrug. Volgens de kliniek voor verslavingszorg Jellinek is ayahuasca een Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank. Het middel draagt in de ogen van de indianen bij aan een geestelijke en lichamelijke reiniging.

Zo bereiden ’natuurhealers’ ayahuasca. Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock

Tijdens het politieonderzoek werd duidelijk dat de organisatoren voor de bijeenkomsten adverteerden via het internet. Een concrete locatie werd de deelnemers pas op het laatste moment gegeven. Toen het onderzoeksteam erachter kwam dat woensdagavond een nieuwe sessie zou plaatsvinden, werd er actie ondernomen en ingegrepen. De inval vond kort voor het gebruik van de harddrugs plaats.

Aanhoudingen

In de woning werden twee organisatoren, een 38-jarige Italiaanse vrouw en een 33-jarige Spaanse man aangehouden. Ook een 47-jarige Spanjaard en 25-jarige Italiaan werden opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid, zo meldt de politie. De verdachten zitten vast in afwachting van het verdere onderzoek en worden uitgebreid verhoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

800 euro deelnamekosten

Het Eersels bedrijf dat de retreats organiseert, staat volgens het Eindhovens Dagblad op naam van een Colombiaanse vrouw. Het internationale gezelschap hield telkens bijeenkomsten van maximaal vier dagen. Deelnemers konden daarbij zelf bepalen hoeveel dagen zij meededen. De dagen bestonden, behalve de sessies met Ayahuasca, uit verschillende maaltijden en een overnachting. Voor een dag en nacht rekende deelnemers 240 euro af. Wie vier dagen wilde deelnemen aan de retreats, betaalde 800 euro.