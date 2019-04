Politie zet Vermist Kind Alerts op website

„Bij een Vermist Kind Alert vreest de politie niet voor het leven van een kind, maar maakt ze zich wel zorgen. Zo’n alert wordt uitgestuurd om landelijk of regionaal extra aandacht te vragen voor de vermissing”, aldus Carlo Schippers van het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP).

„Een Amber Alert wordt alleen verzonden als we bang zijn dat het leven van een vermist of ontvoerd kind gevaar loopt.” Die informatie wordt dan onder de aandacht van een miljoenenpubliek gebracht via onder andere radio, televisie, sociale media en borden boven de snelweg.

Elk jaar raken er duizenden kinderen vermist in Nederland. In verreweg de meeste gevallen zijn die binnen enkele uren of dagen terecht.