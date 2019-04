Hoofdofficier geschorst na verzwijgen liefdesaffaire

Het heeft bij de top van het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang geschort aan ‘ethisch leiderschap’, waardoor er een cultuur heeft kunnen ontstaan waarin de integriteit is geschonden.

Dat concludeert de commissie-Fokkens, nadat een jaar lang betrokkenen zijn gehoord. Centraal daarin stond de rol van voormalig Procureur-Generaal Marc van Nimwegen, die een liefdesrelatie met ondergeschikte Marianne Bloos verzweeg.

De top van het OM was op de hoogte maar greep niet in, luidt de conclusie. Bovendien werd een opdracht voor het leveren van software op initiatief van Van Nimwegen aan zijn zus en zwager gegund, terwijl dat volgens de regels niet zomaar had gemogen.

Voorzitter van Gerrit van der Burg van het College van Procureurs-Generaal noemt de conclusies pijnlijk. ,,Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan.’’

