Nederlandse arts in Zuid-Afrika ‘gepast optimistisch’ over omicron: ‘Héél snelle verspreiding maar kliniek blijft leeg’

Financieel

’Ongekend grote stijging’ ziekmeldingen door corona en griep

Het aantal ziekmeldingen is in november met een derde gestegen in vergelijking met oktober. Met name in het onderwijs meldden meer werknemers zich ziek. De stijging van het aantal ziekmeldingen is in een maand tijd nog niet eerder zo groot geweest, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.