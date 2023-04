Techno-dj Reinier Zonneveld zet vliegveld Breda in vuur en vlam

Premium Het beste van De Telegraaf

Zo’n 27.000 bezoekers gaan uit hun dak wanneer dj Reinier Zonneveld tijdens het Free Your Mind Kingsday-festival live zijn hypnotiserende techno componeert. Ⓒ Dennis van der Haegen

Breda - Meer dan 27.000 bezoekers van het Free Your Mind Kingsday-festival in Breda zijn donderdag getrakteerd op een bijzondere entree en act van techno-dj Reinier Zonneveld (32). De uit Alphen aan den Rijn afkomstige dj arriveerde per helikopter op het Breda International Airport in Bosschenhoofd, dat voor Koningsdag was omgetoverd tot festivalterrein, en schotelde het publiek een knaller van een live-act voor.