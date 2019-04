Inbreker vlucht op gestolen kinderfiets

De gestolen kinderfiets. Ⓒ Politie Dieren

Dieren - Een 43-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden voor het stelen van een kinderfiets uit een busje op de Mezenlaan in Dieren. Getuigen zagen de man de bedrijfsbus openbreken, waarna de inbreker er op de kinderfiets vandoor ging.