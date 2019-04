Man vast voor steekpartijen Noord-Holland

Op 22 november 2018 werden een 18-jarige en een 52-jarige vrouw, beiden uit Limmen, aangereden door een automobilist en daarna met een voorwerp gestoken op de Zanddijk in Castricum. De jongste van de twee liep door de steekpartij een klaplong op. Haar toestand was korte tijd kritiek, daarna ging het snel beter met haar.

Een paar dagen later, op 26 november, werd een vrouw van 18 vanuit een auto gestoken toen ze aan het hardlopen was in haar woonplaats Egmond aan den Hoef. Op 26 januari werd in het dorp Barsingerhorn een 15-jarige fietsster vanuit een passerende auto met een scherp voorwerp in haar arm gestoken.

De politie kreeg ruim 150 tips binnen, nadat Opsporing Verzocht (AVROTROS) en Bureau NH van de regionale omroep aandacht aan de zaak hadden besteed. Uitgebreid onderzoek leidde uiteindelijk naar de 23-jarige verdachte.

„Hij is een bekende van de politie, maar niet eerder door ons met dit soort grote zaken in verband gebracht”, aldus een politiewoordvoerster. „De man wordt de hele dag in etappes verhoord.” Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.