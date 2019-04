Verloofde Joey deelt emotioneel afscheid: ’Gaf kusjes tot politie mij wegtrok’

Haar aanstaande man, twee broertjes en neefje kwamen om bij een eenzijdig ongeval op de A12. Ⓒ REGIO15

DEN HAAG - De verloofde van de Rotterdamse Joey die omkwam bij een dodelijk ongeval op de A12 bij Den Haag deelt hoe ’de mooiste dag van haar leven’ omsloeg in een nachtmerrie. Busra Igdir verloor in één klap haar aanstaande man, twee broertjes en een neefje. „Jullie wilden iets gaan drinken om het te vieren”, daarmee duidt ze op haar trouwdag die dit weekend plaats zou vinden. „Als ik de tijd terug kon draaien had ik jullie nooit laten gaan.”