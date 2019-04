Grapperhaus: problematiek OM geen incident

„Het is een serieus en krachtig signaal om de handen uit de mouwen te steken”, zegt de CDA-bewindsman naar aanleiding van een kritisch rapport van de commissie-Fokkens. Daarin staat dat het in de top van het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang heeft geschort aan ’ethisch leiderschap’, waardoor er een cultuur heeft kunnen ontstaan waarin de integriteit is geschonden.

Bekijk ook: Hoofdofficier geschorst na verzwijgen liefdesaffaire

Het OM schorst hoofdofficier Marc van Nimwegen na een onderzoek over zijn geheime liefdesrelatie met hoofdofficier Marianne Bloos. Bovendien werd door bemoeienis van Van Nimwegen een opdracht voor software gegund aan zijn zus en zwager.

Bekijk ook: Seksrel Openbaar Ministerie laait weer op

De minister noemt de bevindingen van de commissie ’uitermate indringend en de conclusies zeer kritisch’. „Deze conclusies betreffen niet alleen het niet integere gedrag van twee hoge functionarissen van het OM, maar ook de wijze waarop daarmee door de top van de organisatie is omgegaan.” Grapperhaus wil uiterlijk eind volgende maand een plan van aanpak, waarin staat hoe het roer bij het OM wordt omgegooid.

Bekijk ook: Aanzien en gezag OM beschadigd

D66-Kamerlid Groothuizen noemt de conclusies pijnlijk. „Een organisatie die anderen de maat neemt, moet zelf onberispelijk zijn.” Volgens de D66’er heeft het aan dat ethisch besef in de OM-top ontbroken. „Het college van Procureurs-Generaal heeft destijds onvoldoende ingegrepen.” Groothuizen wil dat het OM het vertrouwen herstelt. „Meten met twee maten is daarbij niet acceptabel. Het OM vervult een cruciale rol in ons strafrecht. Dat kan alleen met een perfect functionerende integere organisatie.”

Machtsspelletjes

SP-Kamerlid Van Nispen noemt het OM ’een ranzig bolwerk van machtsspelletjes aan de top’. ,,Door dit soort leugens en vriendjespolitiek verliezen mensen vertrouwen in Justitie.’’ De SP’er is kritisch richting minister Grapperhaus, die zich naar zijn mening verschuilt. ,,In zijn reactie kijkt hij totaal niet naar zijn eigen rol als verantwoordelijke voor ons rechtsstelsel.’’ Van Nispen vindt dat Grapperhaus verantwoording moet afleggen. ,,Zeker voor een minister van een ministerie waar de afgelopen jaren zoveel mis is gegaan.’’