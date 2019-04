Biden kandidaat voor presidentsverkiezing VS

Biden was voorheen de vicepresident onder Barack Obama. Hij opent nu frontaal de aanval op de opvolger van zijn voormalige politieke baas, de Republikein Trump (72). „Als we Donald Trump acht jaar in het Witte Huis geven, zal hij voor altijd en op fundamentele wijze het karakter van ons land veranderen.”

De politiek veteraan is niet de enige Democraat die het in 2020 namens zijn partij wil opnemen tegen Trump. Tal van partijgenoten hebben zich ook al gemeld en mogen het later in voorverkiezingen tegen elkaar opnemen. De voormalige vicepresident doet het momenteel goed in de peilingen.

Biden worstelde volgens Amerikaanse media maanden met de vraag of hij zich weer kandidaat zou stellen. Dat probeerde hij al twee keer eerder, in beide gevallen zonder succes. Dit keer kan ook zijn leeftijd hem parten spelen. Als Biden de verkiezingen wint, keert hij op 78-jarige leeftijd terug naar het Witte Huis.

De politicus heeft geen geheim gemaakt van zijn afkeer voor Trump, die hij verwijt respectloos met vrouwen om te gaan. Biden verkondigde vorig jaar tijdens een speech dat hij Trump in elkaar zou hebben geslagen als ze allebei scholieren waren geweest. De president zei vervolgens op Twitter dat „Crazy Joe” snel tegen de vlakte zou gaan in een gevecht.

Biden kreeg recentelijk kritiek vanwege zijn gewoonte mensen aan te raken of te kussen tijdens politieke bijeenkomsten. Meerdere vrouwen verklaarden zich daar ongemakkelijk bij te hebben gevoeld.