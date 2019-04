’Weinig lichamelijke risico’s aan ayahuasca’

„Het kan voor psychiatrische problemen zorgen bij gebruikers, maar het is niet gevaarlijk voor je lichaam”, stelt Bart. In combinatie met geneesmiddelen zoals antidepressiva kan het wel gevaarlijk zijn, volgens de medewerker van Jellinek.

De politie stopte woensdagavond een ayahuasca-sessie in Eersel en hield vier mensen aan. Een aantal weken geleden overleed een 31-jarige Hongaar na een healing-sessie op hetzelfde adres. Volgens de politie is er een verband tussen het overlijden van de Hongaar en de sessie.

Hoewel het spul verboden is, neemt het aantal aanbieders in Nederland toe. „We spreken veel gebruikers en horen vooral positieve ervaringen”, aldus Bart. „Maar er is geen toezicht op, dus zijn er ook veel kwakzalvers.” Aanbieders en sessies in Nederland zijn gewoon op internet te vinden.

Psychiatrische problemen

Psychiatrische problemen doen zich vooral voor bij mensen die hier al last van hebben. Door ayahuasca kunnen de klachten verergeren, stelt Bart. „Daarom moeten mensen goed in hun vel zitten voordat ze aan een healingsessie beginnen.”

Ayahuasca komt uit het Zuid-Amerikaanse Amazonegebied en wordt gemaakt met lianen van de slingerplant Banisteriopsos Caapi en van de bladeren van Psychotica Viridis of Diplopterys Cabrerana. De werkzame stof DMT zit in de liaan, terwijl de bladeren met de MAO-remmers ervoor zorgen dat het lichaam de DMT niet afbreekt. Normaal gesproken maakt het lichaam in de maag en lever MAO-enzymen (monoamino-oxidase-enzymen) aan, die onder meer DMT afbreken.

De effecten van het Zuid-Amerikaanse drankje kunnen lang duren. Kort na de inname van het bittere drankje worden gebruikers misselijk en beginnen ze met overgeven. Dat zou een reinigend effect voor je ziel hebben. De uren daarna hallucineren de gebruikers en zien ze allerlei vormen en kleuren. Mensen gebruiken de drug voor een spirituele reiniging.

Bekijk ook: Staat mag geestverruimende thee confisqueren