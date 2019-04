Meer aandacht CO2-reductie Eindhoven Airport

„We weten dat we voor 2030 substantieel minder CO2 moeten uitstoten en zonder gecontroleerde krimp van het aantal vluchten is dat niet mogelijk”, stelt Greenpeace in een verklaring. „De noodzaak tot krimp komt niet aan bod in dit rapport.”

Volgens Greenpeace wordt er niet ingezet op absolute vermindering van klimaatvervuiling. „Inzet op duurzame brandstoffen is mooi, maar zal op zichzelf alleen leiden tot een relatieve vermindering van CO2-uitstoot.” De milieuorganisatie wil dat er minder vliegbewegingen komen op de Eindhovense luchthaven.