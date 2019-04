Paspoortwet nieuwe aanval op Oekraïne

President Vladimir Poetin. Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - Het besluit van Moskou dat het mensen in Oost-Oekraïne makkelijker maakt de Russische nationaliteit te verwerven is „opnieuw een aanval op de Oekraïense soevereiniteit door Rusland.” In een verklaring van de Europese Commissie stelt Brussel dat de timing van de nieuwe wet net nadat Oekraïne een nieuwe president heeft gekozen „wijst op Ruslands intentie Oekraïne verder te destabiliseren en het conflict aan te scherpen.”