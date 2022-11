‘Andries Noppert houdt de 0 tegen Senegal’

Weer een nieuwe voetbalpodcast Kick-off met chef voetbal Valentijn Driessen, chef-sport Marcel van der Kraan presentator Kamran Ullah.Na de 0-0 tegen Go Ahead Eagles moet Ajax zich achter de oren krabben. Volgens Driessen kwam Go Ahead Eagles een aantal keer goed weg, maar oogstte de ploeg ook lof: „Ajax bracht te weinig, en ondanks dat Go Ahead weinig kon aanvallen zaten ze er verdedigend bovenop.” Van der Kraan voegt daaraan toe: „Je kan niks zeggen van de speelwijze van Go Ahead Eagles, Ajax is een miljoenenbusiness en Go Ahead is een kruidenierswinkel.”Dan Feyenoord, dat een roerige week afsloot met een thriller in de eigen Kuip. Cyriel Dessers was wederom matchwinner met een late goal. Over de titelkansen voor Feyenoord zijn de heren het oneens. Driessen is van mening dat Ajax de tweede seizoenshelft hoogstwaarschijnlijk zal weglopen bij de rest van de concurrentie.Ook gaat het over het opvallende onderonsje tussen Matthijs de Ligt en Marc Overmars en de heren kijken vooruit op de aanstaande interlandperiode.

