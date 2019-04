Macron belooft lastenverlaging

Emmanuel Macron. Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Een half jaar na het ontstaan van de massale protestbeweging van ’gele hesjes’ voor behoud van koopkracht, presenteert de Franse president Macron zijn antwoord op de zorgen. Franse media melden dat hij donderdag in een toespraak om 18.00 uur vooral lagere lasten in het vooruitzicht stelt om koopkracht te repareren. De toespraak was half april gepland, maar werd uitgesteld vanwege de brand in de Notre-Dame de Paris.