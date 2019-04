Kamer veegt vloer aan met cultuur OM

’Ontluisterend’, ’vunzig, ’een puinhoop, ’incestueus en ’corrupt’ zijn termen die Kamerleden verbinden aan de keiharde conclusies van de commissie-Fokkens over wantoestanden in de top het met OM.

Bekijk ook: Hoofdofficier geschorst na verzwijgen liefdesaffaire

,,Intens triest dat hardwerkende officieren van justitie met deze leidinggevende te maken hebben gehad’’, aldus CDA-Kamerlid Van Toorenburg over het geschorste OM-kopstuk Marc van Nimwegen. Het CDA denkt dat de ’verziekte cultuur’ alleen kan worden verholpen als er mensen van buiten de organisatie worden aangetrokken. ,,Louter interne vervangingen en verschuivingen zijn niet genoeg, want men blijft in dezelfde kring: die bijna incestueuze groepsraad’’, zegt Van Toorenburg.

Corrupt

PVV-Kamerlid Markuszower heeft ook geen goed woord over voor de OM-top. ,,Een ontluisterend rapport, waar vunzigheid, de belangenverstrengeling, de corruptie, het machtsmisbruik, het wegkijkgedrag en de leugens van procureurs-generaal en kopstukken van het OM in wordt beschreven.’’ Markuszower adviseert Grapperhaus ’een hele grote bezem te kopen’. ,,Want deze OM-puinhoop moet echt snel en grondig worden schoongeveegd.’’

Bekijk ook: Affaire in top OM eist tweede slachtoffer

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden wil dat er zo snel mogelijk versterking komt voor het bureau integriteit van het OM. ,,Van de cultuur waarbinnen dit heeft kunnen gebeuren zal afscheid genomen moeten worden.’

Bekijk ook: Aanzien en gezag OM beschadigd

D66-Kamerlid Groothuizen noemt de conclusies ’pijnlijk’. „Een organisatie die anderen de maat neemt, moet zelf onberispelijk zijn.” Volgens de D66’er heeft het aan dat ethisch besef in de OM-top ontbroken. „Het college van procureurs-generaal heeft destijds onvoldoende ingegrepen.” Groothuizen wil dat het OM het vertrouwen herstelt. „Meten met twee maten is daarbij niet acceptabel. Het OM vervult een cruciale rol in ons strafrecht. Dat kan alleen met een perfect functionerende integere organisatie.”

Machtsspelletjes

SP-Kamerlid Van Nispen noemt het OM ’een ranzig bolwerk van machtsspelletjes aan de top’. ,,Door dit soort leugens en vriendjespolitiek verliezen mensen vertrouwen in Justitie.’’ De SP’er is kritisch richting minister Grapperhaus, die zich naar zijn mening verschuilt. ,,In zijn reactie kijkt hij totaal niet naar zijn eigen rol als verantwoordelijke voor ons rechtsstelsel.’’ Van Nispen vindt dat Grapperhaus verantwoording moet afleggen. ,,Zeker voor een minister van een ministerie waar de afgelopen jaren zoveel mis is gegaan.’’