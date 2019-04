Voorwaardelijke celstraf voor bierfraude

Dat bleek donderdag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De zaak kwam aan het rollen toen horecabedrijven in Rotterdam klachten kregen over bier. Deze fusten bleken uit Nijkerk afkomstig. Volgens het OM werden de fusten in een autowasstraat schoongemaakt. Door die onhygiënische toestanden liepen consumenten het risico ziek te raken, aldus de rechtbank.

Ondernemer Willem van de P. erkende de fraude. Heineken meent dat er 70.000 fusten van 50 liter vervalst zijn. Volgens Van de P. zijn die getallen veel lager. Naast Van de P. werd ook zijn vrouw, de 46-jarige Erika van de B., voor de fraude veroordeeld. Zij gaf leiding aan een van hun twee bedrijven en kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Hun twee ondernemingen kregen elk een voorwaardelijke boete van 50.000 euro.

Tegen Van de P. was 15 maanden cel geëist, tegen zijn 46-jarige vrouw Erika van de B. 10 maanden. De opgelegde straffen zijn lager omdat de verdachten in een civiele zaak al zijn veroordeeld tot betaling van 270.000 euro aan Heineken.