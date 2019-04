Kamer reageert positief op rapport Eindhoven

„Uitstekend advies van Pieter van Geel: laat Eindhoven Airport niet verder groeien”, twittert Jan Paternotte van D66. Coalitiepartner Eppo Bruins (ChristenUnie) vindt het „goed dat omwonenden centraal staan” in het rapport. Hij is ook tegen verdere groei van de luchthaven.

Oppositiepartij GroenLinks ziet in het advies een bevestiging dat er een trendbreuk is in het luchtvaartdebat. De commissie zet het beperken van de geluidsoverlast, de luchtvervuiling en de gevolgen voor het klimaat „op de eerste plaats, in plaats van het oude groei-mantra.” Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren vindt dat met het rapport „de logische stap naar krimp is gezet.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kreeg het rapport donderdag van Van Geel. Zij wil het eerst bestuderen voor zij met een reactie komt.